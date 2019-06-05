وزير الثقافة الأسبق زكريا بن مصطفى في ذمّة الله

نعت وزارة الشؤون الثقافية وزير الثقافة السابق زكريا بن مصطفى الذي توفي أمس الثلاثاء 4 جوان 2019. وشغل الفقيد الذي ولد في 7 جويلية 1925، عديد المناصب على غرار خطة رئيس بلدية تونس وفي 13 ماي 1986 عيّن وزيرا للثقافة. واستمر في هذا المنصب طوال أواخر عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة.

وفي إطار النشاط المنظّماتي، تولّى بن مصطفى خطة القائد العام للكشافة التونسية بين سنتي 1962 و1965. وويذكر أن الراحل قد تحصّل على إجازة من كلية العلوم بجامعة دمشق سنة 1954 وعلى الدكتوراه في البيولوجيا البحرية من كلية العلوم في 'أكس' بمرسيليا في فرنسا سنة 1962.