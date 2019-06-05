ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزير الثقافة الأسبق زكريا بن مصطفى في ذمّة الله

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 09:07 م
وزير الثقافة الأسبق زكريا بن مصطفى في ذمّة الله
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
 نعت وزارة الشؤون الثقافية وزير الثقافة السابق زكريا بن مصطفى الذي توفي أمس الثلاثاء 4 جوان 2019. وشغل الفقيد الذي ولد في 7 جويلية 1925، عديد المناصب على غرار خطة رئيس بلدية تونس وفي 13 ماي 1986 عيّن وزيرا للثقافة. واستمر في هذا المنصب طوال أواخر عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة.
وفي إطار النشاط المنظّماتي، تولّى بن مصطفى خطة القائد العام للكشافة التونسية بين سنتي 1962 و1965. وويذكر أن الراحل قد تحصّل على إجازة من كلية العلوم بجامعة دمشق سنة 1954 وعلى الدكتوراه في البيولوجيا البحرية من كلية العلوم في 'أكس' بمرسيليا في فرنسا سنة 1962.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
البرتغال
-
x
20:45
-
سويسرا