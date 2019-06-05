كارثة في الترجي بعد قرار إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 09:04 م
أحمد عصام
Advertisements
Advertisements
أصبح نادي الترجي التونسي في ورطة كبيرة، وذلك بعدما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إعادة مباراته أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وسيغيب الثلاثي ( غيلان الشعلالي - شمس الدين الذوادي - معز بن شريفية)، بسبب الإيقاف وتعرضهم للبطاقات الصفراء في مباراة الذهاب.
ويعتمد معين الشعباني مدرب نادي الترجي التونسي على سعد بقير بديلا لغيلان الشعلاني في خط الوسط، ولكن لن يلعب بقير مباراة الإياب بعد إنتقاله إلى نادي أبها السعودي منذ أيام قليلة.
وإن هناك 6 لاعبين في قائمة نادي الترجي التونسي الأفريقية سوف تنتهي عقودهم نهاية شهر يونيو الجاري، وسوف تقام المباراة بعد كان 2019 بما يعني في نهاية يوليو المقبل.
Advertisements
- عاجل.. البنزرتي يفاجئ الأهلي بتشكيل ناري
- قائمة الترجي التونسي لمباراة الأهلي
- تشكيل هجومي للترجي التونسي أمام كمبالا سيتي
- بهذه التشكيلة يدخل الترجي مباراة نصف نهائي رابطة الأبطال..
- مشاهدة مباراة الوداد والترجي بث مباشر (تغطية مباشرة) CAF Champions League منقول عبر قناة beIN SPORTS
- نسجا على منوال الوداد.. الترجي يطالب بإلغاء إنذارات لاعبيه
- الترجي يسعى لتعويض غيابات فريقه
- التشكيل المتوقع للترجي أمام الوداد في النهائي
- يلا شوت مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر yalla shoot live
- يوتيوب كورة لايف NoWمشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الترجي plus