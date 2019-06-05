سيدي بوزيد : اختفاء رضيع من المستشفي في ظروف غامضة

يحقّق أعوان الحرس الوطني بسيدي بوزيد في قضية غامضة، تتمثّل في إعلام السلط القضائية بإختفاء رضيع ولد بالمستشفي الجهوى يوم السبت الماضي، حيث تقدّمت إمرأة بشكاية تقول فيها إنها أنجبت طفلا يوم السبت بالمستشفي بمساعدة طبيب يعمل في القطاع الخاص، وكانت تزور إبنها لإرضاعه عدة مرات يوميا، إلّا أنها تفاجئت عند موعد تسلمها له بإنكار الطبيب والممرضة وجود الطفل لديهم.

ووفق إدارة المستشفي الجهوى بسيدي بوزيد فإنّه لا وجود لأي طفل مسجّل بالإسم الذي ورد في شكاية المرأة، وقد تم فتح تحقيق في الموضوع والرجوع إلى كاميرات المراقبة للتثبت من كلام الشاكية،بحسب موزاييك .