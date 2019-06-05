سليانة: السيطرة على حريق أتى على حوالي 200 هكتار من المحاصيل الزراعية بزواغة

تمكنت وحدات الحماية المدنية بولاية سليانة، بالتعاون مع أعوان الغابات وأعوان التجهيز والفلاحة وأعوان الحرس والأمن الوطنيين بالجهة، من السيطرة على حريق نشب، صباح اليوم الاربعاء، بمنطقة زواغة من معتمدية سليانة الجنوبية، أتى على حوالي 200 هكتار من المحاصيل الزراعية (قمح وشعير ونباتات جافة)، حسب ما أكده المدير الجهوي للحماية المدنية، العميد عادل العبيدي.

وأضاف ذات المصدر، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن أسباب الحريق لا تزال مجهولة، مشيرا الى أن الادارة الجهوية للحماية المدنية سخرت 7 شاحنات إطفاء وسيارتين، فضلا عن تسخير إدارة الغابات لشاحنتين اثنتين وتخصيص 3 آلات ماسحة من قبل إدارتي التجهيز والفلاحة. كما وضع أهالي المنطقة 3 جرارات على ذمة الوحدات المتدخلة للسيطرة على الحريق ومنعه من الوصول الى التجمعات السكنية خصوصا مع هبوب رياحي الشهيلي.

ولفت العبيدي، الى أن درجات الحرارة بلغت اليوم بسليانة 33 درجة، داعيا فلاحي الجهة إلى مزيد توخي الحذر مع حلول موسم الحصاد ووضع خزانات مائية بالقرب من المحاصيل.

يذكر أن وحدات الحماية المدنيّة كانت قد سيطرت، أمس الثلاثاء، على حريقين التهما 20 هكتار من القمح والقصيبة بمعتمدية قعفور ونصف هكتار من محاصيل الشعير بمنطقة الخلصة من معتمدية سليانة الجنوبية.