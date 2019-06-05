مفتي الجمهورية: العيد هو يوم الفرح بما تحققه مصر من الإنجازات (فيديو)
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 09:01 م
أمنية فوزي
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أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن يوم العيد هو يوم الفرح بصوم رمضان، والفرح بما تحققه مصر من الإنجازات على المستويات كافة، موجهًا الشكر للجيش والشرطة لجهودهما في تحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب.
وأضاف "علام"، خلال خطبة صلاة عيد الفطر المبارك،: "الله سبحانه وتعالى منحنا منحة ربانية عندما حمى بنا مصر بجيشنا وشرطتنا"، مستكملًا: "في حرب حرب 1973انتصرنا ففرحنا، وفي حربنا ضد الإرهاب انتصرنا ففرحنا،" موضحًا أن الجيش والشرطة ما زالا يعطون حتى الآن.
واستطرد: "يجب أن نفرح بشبكة الطرق التي أسست التي لم يأتي مثلها في تاريخ مصر، ويجب أن نفرح بقناة السويس، وبكل إنجاز حدث في مصر".
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