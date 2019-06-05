ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الشباب ينافس النصر للظفر بتوقيع نجم الوحدة

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 09:00 م
الشباب ينافس النصر للظفر بتوقيع نجم الوحدة
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أشعل عبدالإله المالكي، لاعب خط وسط فريق الوحدة، المنافسة بين كبار أندية الدوري السعودي للمحترفين، والتي تتصارع للحصول على توقيعه، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولعب المالكي في صفوف فريق الوحدة تحت 23 عاماً قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في يوليو 2015، وشارك اللاعب صاحب الـ24 عاماً في 18 مباراة بالموسم المنصرم 2018-2019.

وشارك نجم الوحدة في 18 مباراة بالموسم المنصرم، بواقع 17 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، ولقاء واحد في كأس خادم الحرمين الشريفين.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
البرتغال
-
x
20:45
-
سويسرا