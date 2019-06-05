الشباب ينافس النصر للظفر بتوقيع نجم الوحدة

أشعل عبدالإله المالكي، لاعب خط وسط فريق الوحدة، المنافسة بين كبار أندية الدوري السعودي للمحترفين، والتي تتصارع للحصول على توقيعه، خلال فترة الانتقالات الصيفية.





ولعب المالكي في صفوف فريق الوحدة تحت 23 عاماً قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في يوليو 2015، وشارك اللاعب صاحب الـ24 عاماً في 18 مباراة بالموسم المنصرم 2018-2019.



