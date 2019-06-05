اعادة اياب النهائي بين الترجي الرياضي والوداد البيضاوي بملعب محايد

قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) خلال اجتماعها الطارئ اليوم الاربعاء اعادة مباراة اياب نهائي كاس رابطة الابطال الافريقية بين الترجي الرياضي والوداد البيضاوي المغربي بملعب محايد بعد نهائيات كاس امم افريقيا (مصر 2019) معللة قرارها بعدم توفر ظروف اللعب والسلامة للسير العادي للمباراة.

كما قررت اللجنة التنفيذية الزام الترجي الرياضي باعادة رمز البطولة والميداليات الى الكاف.

وقررت اللجنة التنفيذية اعتماد نتيجة مباراة الذهاب التي اقيمت بالرباط وانتهت بالتعادل (1-1).

وكان رئيس الاتحاد الافريقي احمد احمد قرر عقب الاحداث التي شهدتها مباراة الترجي والوداد وتوقف المباراة، الدعوة لاجتماع طارىء للجنة التنفيذية من اجل بحث الاحداث التي عرفها هذا اللقاء الذي اقيم مساء الجمعة الماضي بملعب رادس.

يذكر انه خلال المباراة رفض الحكم الغامبي بكاري غاساما، احتساب هدف التعادل للوداد الذي سجله وليد الكرتي في الدقيقة ال59 بداعي التسلسل، دون ان تكون هناك امكانية اللجوء الى تقنية (الفار) الذي كان معطلا.

وكان فريق الوداد البيضاوي منهزما بهدف لصفر من توقيع لاعب الترجي يوسف بلايلي في الدقيقة ال41 من المباراة.

وبعد توقف طويل دام اكثر من 80 دقيقة ورفض الفريق المغربي استئناف اللعب اعلن الترجي الرياضي فائزا.