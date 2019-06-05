ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إنتر ميلان يقترب من ضم نجم سوشو الفرنسي

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 08:55 م
إنتر ميلان يقترب من ضم نجم سوشو الفرنسي
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements
أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن إنتر ميلان الإيطالي اقترب من التعاقد مع لوسيان ​اجومي​ نجم سوشو الفرنسي.

وأكدت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية أن إنتر ميلان وافق على كافة التقاصيل المتعلقة بإنهاء الصفقة مع سوشو مقابل 4.5 مليون يورو وبعقد لمدة 3 مواسم.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن اللاعب ذو الـ17 عامًا شارك في 15 مباراة في دوري الدرجة الثانية مع سوشو في الموسم المنصرم وأطلق عليه خليفة بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.

يذكر أن أجومي قائد منتخب فرنسا تحت 17 عامًا ارتبط بالانتقال إلى كلا من مانشستر سيتي وبرشلونة وباريس سان جيرمان.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
البرتغال
-
x
20:45
-
سويسرا