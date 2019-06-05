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الوكالة الذرية: إيران يمكنها صناعة سلاح نووي خلال 8 أشهر

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 08:50 م
الوكالة الذرية: إيران يمكنها صناعة سلاح نووي خلال 8 أشهر
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وكالات
 
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قال نائب مدير سابق لوكالة الأمم المتحدة الذرية، اليوم الأربعاء، إن إيران يمكنها صناعة قنبلة نووية خلال 6-8 أشهر.

وزعم أولي هينونين، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلية، أن إيران بالفعل تسلح تخصيب اليورانيوم بدون صناعة سلاح، ولذلك فإن إسرائيل والدول الخليجية لديها سبب للقلق، وفق قوله.

وأضاف أنه بالرغم من تأكيدات قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية  الحالية، التي غادرها عام 2010، طهران غير ملتزمة بالاتفاق النووي الذي وقع عام 2015.

وهاينونين هو شريك في مؤسسة دفاع الديمقراطيات، مجموعة بحثية يمينية في واشنطن تنتقد بشدة الاتفاق النووي، الذي بادر إليه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وقال إنه بحسب حساباته الشخصية، يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية خلال 6-8 أشهر، إن بذلت أقصى مجهود.

وانتقد المسؤول الأممي السابق أيضا إدارة ترامب لقرارها الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو 2018، وقال إن توجه واشنطن العدائي اتجاه طهران يمكن أن يأتي بنتيجة عكسية.

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