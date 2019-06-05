عاجل.. رد ناري من الترجي بشأن إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 08:50 م
أحمد الهواري - أحمد عصام
Advertisements
Advertisements
حرص نادي الترجي الرياضي التونسي على الرد بشأن قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك في الاجتماع الذي جمع أعضاء الكاف في باريس مساء اليوم.
وقرر مسئولو نادي الترجي التونسي اللجوء إلى المحكمة الرياضية، تعبيرًا عن رفضه لقرار الاتحاد الإفريقى، والذى اعتبرته إدارة النادى التونسى غير منصف.
وأصدر الفريق التونسي بيانا رسميا، وجاء كالتالي :-
تلقى الترجي الرياضي التونسي قرارات الإتحاد الإفريقي لكرة القدم في خصوص نهائي كأس رابطة الأبطال الإفريقية باستغراب كبير ويعلم جماهيره أن الهيئة المديرة، وفي انتظار ورود القرار كتابيا ورسميا على إدارتنا، وستعقد خلال الأيام القادمة اجتماعا طارئا للطعن في هذا القرار لدى الجهات الدولية المختصة، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن حق الفريق بكل الطرق القانونية.
وكان قد أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن إعادة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي يجمع بين فريق الوداد البيضاوي المغربي، وفريق الترجي التونسي.
Advertisements
- بوادر أزمة بين الترجي و"كاف" بسبب السوبر الإفريقي
- نسجا على منوال الوداد.. الترجي يطالب بإلغاء إنذارات لاعبيه
- مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي والترجي التونسي بث مباشر اليوم يلا شووت نهائي دوري ابطال افريقيا تابع لايف لعبة الترجي
- مازمبي الكونغولي يصف تتويج الترجي بـ “العار” !
- عاجل.. "كاف" يؤجل قراره بشأن إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا
- جماهير الوداد تحاصر اجتماعات الكاف في باريس
- تقارير.. الكاف يقرر إعادة مباراة الترجي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا
- تقارير.. إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد
- رسميًا.. إعادة نهائي دوري أفريقيا بين الترجي والوداد خارج تونس
- عاجل.. الكاف يعلن عن الدولة التي تستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا