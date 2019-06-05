ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. رد ناري من الترجي بشأن إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 08:50 م
عاجل.. رد ناري من الترجي بشأن إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا
Advertisements
طباعة
أحمد الهواري - أحمد عصام
 
Advertisements


حرص نادي الترجي الرياضي التونسي على الرد بشأن قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك في الاجتماع الذي جمع أعضاء الكاف في باريس مساء اليوم.

وقرر مسئولو نادي الترجي التونسي اللجوء إلى المحكمة الرياضية، تعبيرًا عن رفضه لقرار الاتحاد الإفريقى، والذى اعتبرته إدارة النادى التونسى غير منصف.

وأصدر الفريق التونسي بيانا رسميا، وجاء كالتالي :- 

تلقى الترجي الرياضي التونسي قرارات الإتحاد الإفريقي لكرة القدم في خصوص نهائي كأس رابطة الأبطال الإفريقية باستغراب كبير ويعلم جماهيره أن الهيئة المديرة، وفي انتظار ورود القرار كتابيا ورسميا على إدارتنا، وستعقد خلال الأيام القادمة اجتماعا طارئا للطعن في هذا القرار لدى الجهات الدولية المختصة، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن حق الفريق بكل الطرق القانونية. 

وكان قد أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن إعادة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي يجمع بين فريق الوداد البيضاوي المغربي، وفريق الترجي التونسي.
Advertisements
المزيد عن: مباراة الترجي والوداد فريق الترجي الترجي والوداد اعادة مباراة الترجي والوداد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
البرتغال
-
x
20:45
-
سويسرا