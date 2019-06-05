مودريتش يفاضل بين بوكا جونيورز وريفر بليت
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 08:48 م
ريهام عبد المحسن
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كشف لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني بأنه يفضل اللعب مع بوكا جونيورز على ريفر بليت إذا تم تخييره بين الناديين الأرجنتينيين.
وقال مودريتش في تصريحات نقلتها صحيفة أون مترو أديلانتادو : "بين ريفر وبوكا، اختار بوكا، أفضل ألوانهم وملعبهم أيضًا، لا بومبونيرا مثير للإعجاب عندما ترى الأجواء داخله".
يذكر أن العديد من النجوم عبروا عن إعجابهم ببوكا جونيورز مثل جاتوزو وداني الفيس وديل بوسكي وجريزمان ورونالدينيو.
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