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مودريتش يفاضل بين بوكا جونيورز وريفر بليت

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 08:48 م
مودريتش يفاضل بين بوكا جونيورز وريفر بليت
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ريهام عبد المحسن
 
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كشف​ ​لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني​ بأنه يفضل اللعب مع ​بوكا جونيورز​ على ريفر بليت إذا تم تخييره بين الناديين الأرجنتينيين.

وقال مودريتش في تصريحات نقلتها صحيفة أون مترو أديلانتادو : "بين ريفر وبوكا، اختار بوكا، أفضل ألوانهم وملعبهم أيضًا، لا بومبونيرا مثير للإعجاب عندما ترى الأجواء داخله".

يذكر أن العديد من النجوم عبروا عن إعجابهم ببوكا جونيورز مثل ​جاتوزو​ و​داني الفيس​ وديل بوسكي وجريزمان​ ​ورونالدينيو​.

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