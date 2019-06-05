في 4 حوادث منفصلة.. مصرع عامل وإصابة شخصين وتسمم مزارع بالبحيرة

Advertisements

لقي شاب مصرعه أثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي السريع أمام قرية المصري بدائرة مركز أبو حمص وتم نقل الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة.



وتلقى اللواء مجدي القمري مدير امن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبوحمص يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي السريع وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية المصري.



وأسفر الحادث عن مصرع "محمد محمد عمرو الشريف" ٣٠ عامًا، مقيم بدمنهور، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



وأصيب طفل وشخص آخر بجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم اثر وقوع حادثي انقلاب موتوسيكل بطريق التوفيقية إيتاي البارود والمحمودية دمنهور وتم نقل المصابان للمستشفى المركزي لاتخاذ العلاج اللازم.



وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل بطريق التوفيقية إيتاي البارود مما تسبب في إصابة "رضا التهامي عبد المقصود" ٤٢ عاما، مقيم بالتوفيقية، بكدمات وسحجات بالجسد.



وكما تلقى مدير الأمن إخطارا من مركز شرطة المحمودية يفيد بحادث انقلاب موتوسيكل بطريق المحمودية دمنهور وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أن الحادث أسفر عن إصابة "هشام فرج النجار" ١٢ عاما، بجروح متعددة وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابان لمستشفي إيتاي البارود والمحمودية المركزي لاتخاذ العلاج اللازم.



فيما تم إخطار مدير الأمن، من مركز شرطة المحمودية يفيد بوصول "صالح جمعة عبد المجيد رمضان" ٤٠ عامًا، مقيم بقرية سيدي عقبة بدائرة المركز للمستشفى المركزي في حالة إعياء شديدة وادعاء تسمم، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين إصابة المذكور أثر استنشاقه مبيد حشري أثناء ري أرضه الزراعية، وتم نقل المصاب للمستشفى المركزي تحت الملاحظة وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.