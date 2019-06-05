خريطة مشروعات مصر.. تعرف على "كوبري النصر العائم"

يعتبر كوبري النصر العائم أول كوبري عائم من نوعه يربط ضفتي قناة السويس بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، وهو تجسيد للدور المجتمعي والخدمي لهيئة قناة السويس، يهدف بالأساس إلى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين أثناء انتقالهم بين المدينتين.





اختيار الموقع

التزمت الإدارة الهندسية وإدارة التحركات بهيئة قناة السويس بأعلى معايير الدقة عند إختيار موقع الكوبري، حرصاً على تحقيق عامل الأمان الملاحي للسفن العابرة أثناء عدم تشغيل الكوبري، فضلاً عن تلبية إحتياجات النقل للمركبات المختلفة أثناء عبورها بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد.





تصميم الكوبري

نجحت ترسانة بورسعيد البحرية، إحدى ترسانات هيئة قناة السويس فى توظيف أحدث برامج التصميم العالمية والكوادر الفنية المدربة بالخارج في تصميم أعمال كوبري النصر العائم داخل.





قسم التصميم المُلحَق بالترسانة، والمنوط به تصميم جميع الوحدات البحرية الخاصة بهيئة قناة السويس من قاطرات ومعديات وكباري ووحدات بحرية وغيرها.





معايير الجودة

حظى تصميم وتنفيذ البنتونات الستة المكونة لكوبري النصر العائم بإشراف هيئة الإشراف الفرنسية "BV"، لضمان تطبيق أفضل المعايير الدولية في السلامة والأمان البحريين، والتي تلتزم بها هيئة قناة السويس عبر إخضاع جميع وحداتها البحرية لإشراف هيئات دولية معتمدة، وتتمثل مهام هيئة الإشراف الفرنسية في إعتماد التصميم ومتابعة تنفيذ أعمال الكوبري في مراحله المختلفة.





حيث حصل كل بنتون من بنتونات الكوبري على شهادة دولية كل على حده، فضلاً عن شهادة عامة للكوبري كوحدة واحدة بعد تركيبه .تضمن الشهادة الدولية كفاءة الكوبري العائم كوحدة بحرية، كما تتأكد من تحقق عامل الأمان الملاحي للسفن العابرة أثناء فتح الكوبري، فضلاً عن ضمان السيولة المرورية والأمان التام للمركبات المختلفة العابرة على الكوبري العائم بين الضفتين.





المواصفات الفنية للكوبري

يبلغ الطول الإجمالي للكوبري 421 مترًا بوزن 2600 طن، ويتكون من 6 بنتونات معدنية، وتصل الطاقة الاستيعابية لكل بنتون حمولة حتي 2500 طن ثابت، ومركبات حتي حمولة طناً، و"البنتون" عبارة عن جسم حديد مفرغ من الداخل ومكون من 21 تنك مملوء بالهواء يصل طوله 70 متراً، وعرضه 15 متراً، ويصل عمقه إلى 2.25 متر، ويبلغ غاطسه 40 سم بدون حمولة، و 60سم بحمولة، ويتميز كل بنتون بمواصفات خاصة لتأدية وظيفة مختلفة.





آلية تشغيل الكوبرى

تعتمد آلية تشغيل الكوبري على غرفتي تحكم تقعان بمنتصف الكوبري ويحتويان على ماكينات التشغيل الآلي تسمح بفتح الكوبري فى كلا الاتجاهين للسماح بمرور السفن، حيث يتحرك الجزء الغربي باتجاه الشمال، ويتحرك الجزء الشرقي باتجاه الجنوب، يحظي كوبري النصر العائم بأحدث تقنيات الاتصال العالمية والمعروفة بـ VHF يتم من خلالها التواصل مع مراقبة حركة الملاحة وتلقي التوجيهات الخاصة بغلق وفتح الكوبري، ويعمل الكوبري بشكل مبدئي لمدة 20 ساعة يومياً متصلة ، طبقاً لتوجيهات مراقبة حركة الملاحة.





ومن المستهدف مد ساعات العمل مستقبلاً لتصل إلى 22 ساعة، لتحقيق أقصى استفادة من الكوبري وتقدر طاقة العبور اليومية للكوبري بـ 20 ألف مركبة بمتوسط حمولة حتي 20 طنًا، بالإضافة إلي 1200 مركبة بحمولات حتي 70 طنًا لكل مركبة خلال مدة العمل المحددة، ويتم المرور على الكوبري في حارتين باتجاهين، للسيارات الملاكي والنقل الخفيف حتى حمولة 20 طن، واتجاه واحد لسيارت النقل الثقيل بحمولة 70 طنًا.





الأعمال الهندسية الخاصة بالكوبري

قامت الإدارة الهندسية بهيئة قناة السويس بتنفيذ الأعمال الهندسية المدنية و البحرية، والتي تضمنت أعمال المراسي ودعامات التراكي ودعامات الدوران ، بالإضافة إلى إنشاء أعمال الطرق والمحاور وساحات الانتظار لكوبري النصر العائم بداية من تحديد موقع الكوبري جنوب ميناء بورسعيد وإنشاء 2 مرسى على جانبي القناة حيث يصل طول المرسى الشرقي 34 مترًا بعرض 20 متراً.





فيما يصل طول المرسى الغربي 18 مترًا بعرض 20 متراً وإنشاء دعامتين للكوبري يتم من خلالها تثبيت الجزء الثابت من الكوبري ودوران باقي أجزاء الكوبري أثناء غلق الكوبري لمرور السفن ، و إنشاء 4 دولفين دعامات رباط لتأمين رباط الكوبري فى فترات عدم التشغيل وتنفيذ اعمال التثبيــت للأجزاء الثابتة من الكوبري وأعمال مداخل ومخارج الكوبري من جهة الغرب بمسطح 9000 متر مربع ومن جهة الشرق بمسطح 12500 متر مربع، وربط مداخل الكوبري الجديدة بالطرق الحالية وتوصيل المرافق.





الإرشادات المرورية

كما يتم توضيح تعليمات المرور عبر الكوبري للمركبات المختلفة من خلال لوحات إرشادية تم تثبيتها على الكوبري، على أن يتم تنظيم حركة العبور من خلال إدارة المرور بمحافظة بورسعيد.





حجم العمالة

وبلغ عدد العاملين في الكوبري 2500 عامل ومهندس من شركات وترسانات هيئة قناة السويس، بالإضافة إلى بعض المقاولين التابعين للشركات، وقد بلغت التكلفة الإجمالية للكوبري 130 مليون جنيه وتتولى ترسانة بورسعيد البحرية تشغيل وصيانة الكوبري، كما تساهم الإدارة الهندسية في صيانة الطرق والمراسي الخاصة بالكوبري.



