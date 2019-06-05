رونالدو يقود هجوم البرتغال أمام سويسرا

أعلن فيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام منتخب سويسرا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : باتريسيو.





خط الدفاع : سيميدو - بيبي - دياز - جيريرو.





خط الوسط : كارفاليو - نيفيز - برونو فيرنانديز - جواز فيليكس - بيرناردو سيلفا.





خط الهجوم : كريستيانو رونالدو.



