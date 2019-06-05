الجيش السوداني يؤكد التزامه بالبقاء صمام أمان للبلاد
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 07:39 م
وكالات
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أكد الجيش السوداني، التزامه بالبقاء صمام أمان للبلاد وملاذ للمواطنين، لافتًا إلى أنه لن يتراجع عن الانحياز لثورة التغيير في السودان.
وطالب في بيان له اليوم الأربعاء، المواطنين بالابتعاد عن الأماكن العسكرية كمشاركة في حفظ الأمن.
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