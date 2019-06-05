البورصات الأوربية تغلق على ارتفاع بعد بيانات عن الديون الإيطالية

أغلقت البورصات الأوربية على ارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد تصريحات الاتحاد الأوروبي بشأن الديون الإيطالية أثارت مخاوف المستثمرين.





وفي ختام جلسة اليوم زاد مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.4 بالمئة إلى 374.1 نقطة، كما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.08 بالمئة مُسجلاً 11980.8 نقطة.





وفيما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.08 عند 7220.2 نقطة، أما مؤشر "كاك" الفرنسي فارتفع بنسبة 0.5 بالمئة مُسجلاً 5292 نقطة.





وخلال تلك الفترة انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.1 بالمئة إلى 1.1237 دولار.





وأعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أن الإجراءات التأديبية ضد إيطاليا مبررة لأنها تنتهك القواعد المالية بسبب ارتفاع ديونها العامة.





وأضافت المفوضية أنه في تقييمها الأخير لامتثال الدول الأعضاء لقواعد العجز والديون انتهت إلى أنه عندما يتعلق الأمر بإيطاليا فأن هناك ما يبرر اتخاذ إجراءات العجز المفرط.





وإجراء العجز المفرط أطلقته المفوضية الأوروبية ضد أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتجاوز سقف العجز في الميزانية أو غير قادرة على تخفيض ديونها.





وفي سياق منفصل صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس بأنه سوف يراقب التطورات الحالية في الاقتصاد ويفعل ما يجب عليه القيام به من أجل "الحفاظ على النمو".





وأضاف جيروم باول: "نحن لا نعلم كيف ولا متى سيتم حل هذه الإشكالية، لكننا نراقب تداعيات تلك التطورات عن كثب على توقعات الاقتصاد الأمريكي".





ويختتم اليوم الرئيس دونالد ترامب زيارته للمملكة المتحدة وصرح أمس بأن واشنطن ستتوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن "هواوي" الصينية.





وأضاف ترامب: "لدينا علاقة استخباراتية جيدة مع المملكة المتحدة وسنكون قادرين على حل أي خلافات".