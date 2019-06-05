رسميًا.. إعادة نهائي دوري أفريقيا بين الترجي والوداد خارج تونس





أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن إعادة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي يجمع بين فريق الوداد البيضاوي المغربي، وفريق الترجي التونسي.





وجاءت قرارات الكاف الرسمية :-





- إعادة مباراة الإياب خارج الأراضي التونسية بعد بطولة كأس أمم إفريقيا.





- على الترجي إعادة اللقب والميداليات.





وذلك بعد الأحداث في ملعب رادس خلال إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس، بعد إحراز فريق الوداد البيضاوي هدف في الدقيقة 58 وإلغيه بداعي التسلل.



