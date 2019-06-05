'الإعلاميين' تُدين حادث سيناء الإرهابي وتطالب بالالتزام بالمصادر الرسمية
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 07:38 م
ميسون أبو الحسن
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أدان طارق سعدة القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، ومجلس النقابة، بأشد العبارات الحادث الإرهابي الذي استهدف صباح اليوم، الكمين الأمني "البطل ١٤" في مدينة العريش شمال سيناء، والذي استشهد فيه ٨ أبطال من أبناء مصر.
وقالت النقابة في بيان لها: "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون"، مؤكدة أن هذا الحادث الإرهابي الخسيس يدل على أن الإرهاب الأسود يلفظ أنفاسه الأخيرة، بعد النجاحات الأخيرة التي حققها أبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية، لتطهير أرض سيناء الحبيبة من الخونة والمرتزقة، وأن هذه العمليات لن تزيدنا إلا عزيمة وإصرارًا على المُضي قدمًا في بناء مصر الجديدة.
وطالب "سعدة" الإعلاميين، بالرجوع إلى المصادر الرسمية للأخبار، وعدم السعي وراء أي سبق كاذب على حساب مصلحة الوطن، كما طالبهم بعدم الانسياق وراء أية فيديوهات مضللة أو كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهنى في البند "١٨"، والذي نص على عدم إذاعة أية أخبار تخص القوات المسلحة والشرطة، إلا من مصارها الرسمية.
كما طالبهم بمساندة ودعم رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية البواسل، في معركتهم المقدسة لتطهير الوطن من الخونة والمرتزقة، داعيًا الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهمنا وذويهم الصبر والسلوان.
وقالت النقابة في بيان لها: "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون"، مؤكدة أن هذا الحادث الإرهابي الخسيس يدل على أن الإرهاب الأسود يلفظ أنفاسه الأخيرة، بعد النجاحات الأخيرة التي حققها أبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية، لتطهير أرض سيناء الحبيبة من الخونة والمرتزقة، وأن هذه العمليات لن تزيدنا إلا عزيمة وإصرارًا على المُضي قدمًا في بناء مصر الجديدة.
وطالب "سعدة" الإعلاميين، بالرجوع إلى المصادر الرسمية للأخبار، وعدم السعي وراء أي سبق كاذب على حساب مصلحة الوطن، كما طالبهم بعدم الانسياق وراء أية فيديوهات مضللة أو كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهنى في البند "١٨"، والذي نص على عدم إذاعة أية أخبار تخص القوات المسلحة والشرطة، إلا من مصارها الرسمية.
كما طالبهم بمساندة ودعم رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية البواسل، في معركتهم المقدسة لتطهير الوطن من الخونة والمرتزقة، داعيًا الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهمنا وذويهم الصبر والسلوان.
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