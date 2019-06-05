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الإعلان عن قائمة إنجلترا لمواجهة هولندا بنصف نهائي دوري أمم أوروبا

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 07:35 م
الإعلان عن قائمة إنجلترا لمواجهة هولندا بنصف نهائي دوري أمم أوروبا
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أحمد عصام
 
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أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عن قائمة فريقه والتي ستخوض مباراته أمام منتخب هولندا، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وجاءت القائمة كالتالي :-

بيكفورد - هيتون - بوتلاند - تشيلويل - الكسندر ارنولد - جوميز - مايكل كين - ماجوير - روز - كايلي والكر - جون ستونز - ديلي آلي- باركلي - ديلف - ايريك داير - رايس - هندرسون - لينجارد - هاري كين - كالوم ويلسون - سانشو - ماركوس راشفورد.

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