خريطة مشروعات مصر.. أبرز المعلومات حول مدينة توشكى الجديدة

تعتبر مدينة توشكى الجديدة، أحد المشروعات القومية، التي تتكامل مع القرى الريفية المحيطة بمشروع توشكى، وتضم خدمات وأنشطة ترفيهية مختلفة وصناعات خفيفة ووسائل للتصنيع الزراعي.





مدينة توشكى الجديدة

تقع مدينة توشكى الجديدة جنوب شرق طريق أسوان / أبو سمبل وتبعد عنه مسافة كيلو متر واحد وعلى مسافة حوالى 55 كم من الساحل الغربي لبحيرة السد العالي ، كما تقع شمال غرب مدينة أبو سمبل بمسافة 90 كم ، والموقع عبارة عن منطقة صحراوية يحدها من الشمال طريق أسوان / أبو سمبل ومزرعة الوليد بن طلال ، وتقع ترعة الشيخ زايد جنوب مدينة توشكى على الجانب الشرقى منه.





وهي مدينة جديدة تتكامل مع القرى الريفية المحيطة بمشروع توشكى، تستوعب 80,000 نسمة وتوفر 30,000 فرصة عمل، وتضم المدينة خدمات وأنشطة ترفيهية مختلفة وصناعات خفيفة ووسائل للتصنيع الزراعي، وتم تنفيذ المرحلة الأولى من توشكى الجديدة بتكلفة 500 مليون جنيه لتستوعب 17,000 نسمة و1000 وحدة سكنية.





موقعها

تقع توشكى الجديدة في محافظة أسوان، جنوب شرق طريق أسوان – أبو سمبل ومزرعة الوليد بن طلال وشمال ترعة الشيخ زايد، وتبعد المدينة 55 كم من الساحل الغربي من بحيرة السد العالي و90 كم من مدينة أبو سمبل.





مساحتها

تبلغ مساحة توشكى الجديدة حوالي 3000 فدان.





وحدات مشروعات الإسكان

612 وحدة ضمن مشروع الإسكان المتوسط بتكلفة 275 مليون جنيه.





مساحات الأراضي

تتراوح مساحات الأراضي الخدمية والاستثمارية في توشكى الجديدة من 252 متر مربع إلى 113,400 متر مربع.





أسعار الأراضي

تتراوح أسعار الأراضي في توشكى الجديدة من 32,700 إلى 10,860,000 جنيه.





ما هي الخدمات في مدينة توشكى الجديدة؟

• مسجد بتكلفة 5.5 مليون جنيه.

• وحدة صحية بتكلفة 5.5 مليون جنيه.

• مركز تجاري بتكلفة 25 مليون جنيه.

• مدرسة بتكلفة 6 مليون جنيه.

• محطة مياه بتكلفة 31 مليون جنيه.

• مدرسة تعليم أساسي وحضانة.



