باستخدام "الجزيرة".. فضائح قطر تتوالى لنشر الإرهاب

يستمر مسلسل فضائح دولة قطر التي تدعم الإرهاب، وتأوي أفراد جماعة الإخوان الإرهابية في صفوفها، كما استخدم قناة الجزيرة كأداة إعلامية لنشر توجهاتها والتحريض علي الدول العربية وهو أقر به مجلس النواب الأمريكي في تقرير نشره النائب الأمريكي جاك بيرغمان.





كشفت هيئة الاتصالات الفيديرالية الأميركية، الأقنعة التي تتوارى خلفها قناة الجزيرة ودورها كأداة للدعاية الراديكالية، إذ أجبرت القناة على الكشف عن مالكها الوحيد الذي أظهرت الوثائق أنه رئيس الدولة القطري "أمير دولة قطر"، ما يدفع نحو تحميلها مسؤولية الترويج للإرهاب والدعاية لمصالحه.





هجوم مجلس النواب

شنّ عضو مجلس النواب الأمريكي جاك بيرغمان هجوماً لاذعاً ضد قناة "الجزيرة" القطرية، مطالبًا هيئة الاتصالات الفيدرالية بإجبارها على كشف علاقاتها بالجهات الأجنبية، وقال "بيرغمان" في مقال نشرته مجلة "واشنطن إكزامنر ": لقد أصبحت الإجابة واضحة لأية تساؤلات حول ما إذا كانت الجزيرة عبارة عن شبكة أخبار مستقلة أو أنها أداة للدعاية الإسلاموية الراديكالية.





لقد قامت هيئة الاتصالات الفيدرالية في الآونة الأخيرة بإجبار القناة الإخبارية التلفزيونية التي تتخذ من قطر مقراً لها على تقديم تقرير يكشف عن علاقتها بالجهات الأجنبية، وذلك تماشياً مع تعديلٍ في قانون إقرار الدفاع الوطني للعام الماضي، ويتضح، أن المالك الوحيد في الشركة الأم "الجزيرة الدولية" هو أمير دولة قطر ولا غيره، حيث إنه مُدرج بشكل صريح في الوثائق القانونية بصفته "رئيس الدولة".





وأضاف: وفقًا للوائح التي ذكرتها هيئة الاتصالات الفيدرالية، فإن هذا يعني أن الجزيرة تخضع لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب، ويجب أن تخضع لجميع الإفصاحات والقيود التي تتعلق بالوكلاء الأجانب المسجلين الذين يعملون في الولايات المتحدة.





الدعاية لإرهاب

وأردف "بيرغمان"، أنه لا ينبغي أن يكون هذا الخبر مفاجئًا لأولئك المطلعين على الطريقة التي تعمل بها الجزيرة، فلسنوات، واجهت الشبكة مزاعم أنها تقوم بالدعاية لصالح الجماعات الإرهابية الإسلامية مثل حماس، وأنها توفر منصة لمعاداة السامية بشكل خبيث.





وواصل "بيرغمان" حديثه عن القناة قائلاً: على الرغم من أن الجزيرة لطالما نفت الاتهامات الموجهة إليها بأنها مجرد بوق لنظام قطري يوفر التمويل والملاذ الآمن للجماعات الإرهابية مثل حماس، إلا أنه يمكنها الآن التوقف عن التظاهر بأنها ليست كذلك.





جهاز تجسس

واستطرد"بيرجمان"بقوله، أصبحت هيئة المحلفين موجودة، وقد حان الوقت الذي تُطالب فيه وزارة العدل الجزيرة بالتسجيل كوكيل أجنبي بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، وهذا ببساطة سيُقر بواقعٍ طال أمده.





وتابع: في ظل أفضل الاحتمالات للوضع الحالي، فإن الشبكة هي في الأساس وكيل علاقات عامة لحكومة قطر تعمل على أرض الولايات المتحدة؛ وتحت أسوأ الاحتمالات، هي امتداد لجهاز التجسس في قطر.





يُذكر أنه في العام الماضي، أرسل العديد من جمهوريي مجلس النواب خطابًا إلى وزارة العدل يفيدون بأن سجل الجزيرة في الإذاعة المتطرفة المعادية للولايات المتحدة، وللسامية ولإسرائيل، يستدعي التدقيق من قبل المنظمين لتحديد ما إذا كانت هذه الشبكة تنتهك القانون الأمريكي





المقاطعة العربية

تحدث"بيرجمان" عن المقاطعة العربية لقطر نتيجة مساهمتها في نشر الإرهاب، وقال: من المثير للاهتمام أن حلفاء أمريكا العرب غير الإسلاميين في المنطقة توصلوا إلى هذا الاستنتاج منذ فترة طويلة، عندما فرضوا حصاراً على قطر في يونيو 2017م.





وكانت أحد مطالب الدول المُتحالفة مع الغرب السعودية ومصر والبحرين والإمارات، إغلاق الجزيرة بسبب تحريضها المستمر للمُجاهدين وترويجها للأيديولوجية الخبيثة للإخوان المسلمين.





القرضاوي

أضاف "بيرجمان"، أنه كانت إحدى النقاط المؤلمة بشكل خاص هي المنصة التي قُدمت إلى يوسف القرضاوي وهو زعيمٌ مصري، قائد جماعة الإخوان المسلمين ويعمل من قطر للترويج لأفكاره بشأن إنكار محرقة الهولوكوست والتحريض على العنف الإرهابي ضد القوات الأمريكية في المنطقة.





وأردف" بيرجمان"، في حين أن حلفاءنا العرب لا يجدون أي صعوبة في تصنيف الجزيرة كأداة دعائية للحكومة القطرية لتشجيع الإرهاب "فهُم الممولون الرئيسيون لحماس"، فإن الشبكة لا تزال تتمتع بسمعة غريبة غير مبررة كصوت عربي موضوعي ومستقل بين الكثيرين في الغرب، ولاسيما أولئك الذين على اليسار السياسي.





وينبغي أن يواجه القادة في الحزب الديمقراطي مباشرةً مسألة ما إذا كانوا يعتقدون أن الجزيرة مصدر شرعي للأخبار أو أنها جماعة دعائية للنظام في الدوحة، وهو الأمر الجلي، وتابع"بيرجمان"، إذا كان الأمر الأخير صحيحاً، فيجب عليهم الانضمام إلى جمهوريي مجلس النواب في مطالبة الجزيرة بالتسجيل كوكيل أجنبي بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.





نشطاء توتير

دشن نشطاء موقع التدوينات المصغرة "توتير" هاشتاج، "تقرير يثبت ملكية الجزيرة لتميم " وقد تصدر الهاشتاج تريندات التوتير بأكثر من الفي تغريدة.





قال تركي الدوسري، إن السكوت عن الجزيرة بعد اليوم وبعد ادانتها في دول العالم، وبالتحديد من الكونجرس الامريكي، وبعد الاثباتات التي عليهم يعتبر جريمة كبرى، هذه القناة هي التي تساعد قطر وتميم في نشر الإرهاب والتحريض في الدول العربية.





أضاف مبارك الحربي، أن أمير قطر والجزيرة هما الارهاب بعينه، وهم أكبر داعميه والجزيرة هي من تنفذ سياسات أمير قطر الإرهابية وأكد أعضاء مجلس النواب الأمريكي أن قناة الجزيرة ترجع لأمير قطر.



