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ترامب يغادر بريطانيا متوجها إلى أيرلندا

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 07:13 م
ترامب يغادر بريطانيا متوجها إلى أيرلندا
دونالد ترامب
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وكالات
 
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غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بريطانيا، اليوم الأربعاء، بعد زيارة رسمية استغرقت ثلاثة أيام، التقى فيها بالملكة إليزابيث الثانية، وأعضاء العائلة الملكية.

وقبل مغادرة بريطانيا في طريقه إلى أيرلندا للاجتماع مع رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارداكار، في مطار شانون، كتب ترامب على موقع تويتر: "لم أكن لأحظى بمعاملة أكثر وداً في المملكة المتحدة من جانب العائلة الملكية والشعب".

وأضاف "علاقتنا لم تكن أبداً أفضل من الآن، وأرى اتفاقاً كبيراً للتجارة بيننا في المستقبل".
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المزيد عن: دونالد ترامب بريطانيا اليزابيث الثانية أيرلندا
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