مجدي البسيوني: ضبط هشام عشماوي وراء هجوم العريش الإرهابي (فيديو)
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 07:11 م
أمنية فوزي
Advertisements
Advertisements
علق اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على هجوم العريش الإرهابي، قائلًا: "نحن في حرب"، موجهًا رسالة للإرهابيين، قائلًا: "أوغاد وأعداء بيت المقدس، إحنا شايفين إللي بيحصل في بيت المقدس وهما سايبين ما يحدث في بيت المقدس وانتهاكات اليهود وجايين علينا، حجم خستهم كبير جدًا".
وأوضح "البسيوني"، خلال مداخلة تليفونية مع قناة "النيل للأخبار"، اليوم الأربعاء، أنه رد فعل من الإرهابيين لضبط الإرهابي هشام عشماوي.
وأضاف أن أبناء الجيش والشرطة وذويهم يقدمون تضحيات كبيرة من أجل هذا الوطن، معلقًا: "نحن ننعم وهم يحققون لنا هذه النعمة والأمان، ومهما كان لن ينال أحد من عزيمة وقوة جالنا".
Advertisements
المزيد عن: هجوم العريش محافظات مجدي بسيوني أخبار مصر
- خبير أمني: عملية أرض اللواء كانت ضربة قوية للإرهابيين
- الأهلي ينعي شهداء الوطن
- خبير أمني: حادث مطار العريش اعتراف من الإرهابيين أنهم جبناء
- خبير أمني لـ"الإرهابيين": "بنحتفل بالعيد.. وأعلى ما في خيلكم اركبوه"
- مجدي البسيوني: المواطن هو العامل الأهم في عملية التأمين (فيديو)
- "الديهي": الإرهابي هشام عشماوي شارك في اعتصام رابعة
- توفيق عكاشة عن القبض على هشام عشماوي: "ضربة معلم.. وكان عامل نفسه خُط" (فيديو)
- "البسيوني" يطالب باعتبار من يُأجر وحدة سكنية للإرهابيين شريكًا معهم
- حق الشهيد رجع..عشماوى "الخائن" فى قبضة مصر