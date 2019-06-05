مجدي البسيوني: ضبط هشام عشماوي وراء هجوم العريش الإرهابي (فيديو)

علق اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على هجوم العريش الإرهابي، قائلًا: "نحن في حرب"، موجهًا رسالة للإرهابيين، قائلًا: "أوغاد وأعداء بيت المقدس، إحنا شايفين إللي بيحصل في بيت المقدس وهما سايبين ما يحدث في بيت المقدس وانتهاكات اليهود وجايين علينا، حجم خستهم كبير جدًا".





وأوضح "البسيوني"، خلال مداخلة تليفونية مع قناة "النيل للأخبار"، اليوم الأربعاء، أنه رد فعل من الإرهابيين لضبط الإرهابي هشام عشماوي.



