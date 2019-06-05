"في الجنة يا سندس".. أهالي نجع العرب يطالبون بالقصاص من قتلة الطفلة اليتيمة (فيديو)

نظم أهالي منطقة نجع العرب بالورديان غرب محافظة الإسكندرية، قبل قليل، مسيرة جابت شوارع المنطقة، وذلك للمطالبة بالقصاص من قتلة الطفلة اليتيمة سندس، والتي لقت مصرعها حتفا من اعلى عقار بالمنطقة.





وجاءت مسيرة أهالي المنطقة عقب قيامهم بدفن الطفلة، عقب الحصول على تصريح الدفن، حيث تم تشييع جثمانها الى مقابر ام كبيبة بمنطقة الورديان.





هتف المشاركون في المسيرة العديد من الهتافات المطالبة بالقصاص من قتلة الطفلة، منها: "الشعب يريد اعدام السفاح، في الجنة يا سندس، بنحبك يا سندس"، وغيرها من الهتافات التي جائت في ظل حالة من الحزن الشديد لفراق الطفلة اليتيمة.





تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقي اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من سيدة تدعى "ن. م. ا"، 33 سنة، ربة منزل، مقيمه بالعقار رقم 89 شارع 6، بمنطقة نجع العرب، دائرة القسم، بتاريخ 3 يونيو من العام الجاري، تفيد بغياب طفلتها تدعى "سندس. ا. م"، البالغة من العمر 6 سنوات، عن المنزل بتاريخ 1 يونيو، ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.





وفى وقت لاحق تبلغ لقسم شرطة مينا البصل، بالعثور على جثة الطفلة المتغيبة بمنور العقار 96 بشارع 5، بالمنطقة المشار إليها، دائرة القسم.





انتقل مأمور وضباط قسم شرطة مينا البصل وبرفقتهم سيارة الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص وجود جثة الطفلة المذكورة، مسجاه على ظهرها بمنور العقار المشار إليه، ترتدي كامل ملابسها، بمناظرتها تبين إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم.





أمر مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث جنائي، بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي، لضبط مرتكبي الواقعة.





أخطرت النيابة العامة، وتحرر محضر إداري بقسم شرطة مينا البصل، وكلف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وأمرت بنقل جثة الطفلة لمشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.