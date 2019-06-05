ننشر تفاصيل مشروع السوق الحضاري الذي يخدم أهالي البحر الأحمر

أعلن اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، أنه خلال هذا الشهر سيشاهدون أهالي مدينة الغردقة إنشاء السوق الحضاري والذي ينشأ لأول مرة في البحر الأحمر بمدينة الغردقة بدلا من السوق العشوائي بميدان الدهار.





وقال محافظ البحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ "لفجر"؛ إنه سيتم البدء في إنشاء السوق الحضاري خلال الشهر الجاري؛ مؤكدا نعمل منذ عام كامل على إنشاء هذا المشروع الضخم ؛ وهو مقسم على مراحل.





وأضاف محافظ البحر الأحمر؛ المرحلة الأولى من السوق الحضاري تكون تكلفتها 75 مليون جنيها؛ مؤكدا عند اكتمال المشروع سيتخطا تكلفة المشروع 200 مليون جنيها ليصبح سوق حضاري بمعنى الكلمه يستمتع بها المواطن خلال التسوق ويكون منتزها أثناء عملية التسوق.





وأشار محافظ البحر الأحمر؛ إلى أن سيضم السوق كل ما يحتاجه المواطن من خضروات وفاكهة ولحوم وأسماك وأيضا المواد الغذائية؛ مؤكدا أنه سيكون طفره كبيرة في التسوق وسيضع مدينة الغردقة الساحلية في مقدمة المدن السياحية؛قائلا:- هذا المشروع يأتي ضمن العديد من المشروعات التى تنشأها محافظة البحر الأحمر عبر الفترة الماضية وذلك بعد الإنتهاء من معظم البنية التحتية.



