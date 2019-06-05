ننشر تفاصيل مشروع السوق الحضاري الذي يخدم أهالي البحر الأحمر
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 07:03 م
محمد طه
Advertisements
Advertisements
أعلن اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، أنه خلال هذا الشهر سيشاهدون أهالي مدينة الغردقة إنشاء السوق الحضاري والذي ينشأ لأول مرة في البحر الأحمر بمدينة الغردقة بدلا من السوق العشوائي بميدان الدهار.
وقال محافظ البحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ "لفجر"؛ إنه سيتم البدء في إنشاء السوق الحضاري خلال الشهر الجاري؛ مؤكدا نعمل منذ عام كامل على إنشاء هذا المشروع الضخم ؛ وهو مقسم على مراحل.
وأضاف محافظ البحر الأحمر؛ المرحلة الأولى من السوق الحضاري تكون تكلفتها 75 مليون جنيها؛ مؤكدا عند اكتمال المشروع سيتخطا تكلفة المشروع 200 مليون جنيها ليصبح سوق حضاري بمعنى الكلمه يستمتع بها المواطن خلال التسوق ويكون منتزها أثناء عملية التسوق.
وأشار محافظ البحر الأحمر؛ إلى أن سيضم السوق كل ما يحتاجه المواطن من خضروات وفاكهة ولحوم وأسماك وأيضا المواد الغذائية؛ مؤكدا أنه سيكون طفره كبيرة في التسوق وسيضع مدينة الغردقة الساحلية في مقدمة المدن السياحية؛قائلا:- هذا المشروع يأتي ضمن العديد من المشروعات التى تنشأها محافظة البحر الأحمر عبر الفترة الماضية وذلك بعد الإنتهاء من معظم البنية التحتية.
وتابع: جاري أيضا العمل على إنشاء العديد من المشروعات في مدن المحافظة المختلفة؛ منها شواطئ عامة ومشروعات قومية تفيد شباب هذه المدن؛ مؤكدا أننا نعمل طبقًا لدراسات معتمدة تخدم أجيال قادمة.
Advertisements
المزيد عن: مشروعات محافظات البحر الأحمر أخبار مصر
- محافظ البحر الأحمر يتابع موقف التعريفة الجديدة بالموقف المخصص لسيارات الأجرة بالغردقة (صور)
- تلاعب بعص محصلي شركة الوجة القبلي لنقل الركاب بالغردقة.. والمواطن عند طلبي الحصول على تذكرة السعر يختلف (صور)
- وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان أعمال الإنشاءات بمدينة الحرفيين
- وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر: لـ"لفجر" 8 معارض أهلا رمضان لتغطية جميع مدن المحافظة (فيديو)
- استياء أهالي الغردقة من نقل موقف السيرفيس.. ومواطنون: الوقت مش مناسب (صور)
- محافظ البحر الأحمر يهنئ أهالي وزائري المحافظة بعيد الفطر المبارك (فيديو)
- محافظ البحر الأحمر يزف بشرى سارة تسعد أهالي الغردقة