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الأهلي يهدد الزمالك في صفقته الكبري

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 06:59 م
الأهلي يهدد الزمالك في صفقته الكبري
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محمد الصو
 
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الأهلي يفكر في التعاقد مع المحمدي

ينوي مسؤولي النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الدخول في مفاوضات جادة مع باهر المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، للحصول على خدماته بالانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي دراسة المارد الأحمر في التعاقد مع اللاعب، بعد الحصول على الضوء الأخضر من الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي المدير الفني، لاستقطابه بالموسم الجديد.

ويسعى مسؤولي القلعة الحمراء للحصول على موافقة اللاعب، قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع ناديه، خاصة أنه أصبح لاعب دولي ويشارك بصفة أساسية مع المنتخب الوطني الأول منذ تولي المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، المهمة الفنية أغسطس الماضي.

يذكر أن الزمالك أيضًا يسعي للتعاقد مع مدافع الإسماعيلي منتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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