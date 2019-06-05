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زحام على تذاكر السينمات بأول أيام عيد الفطر بالغربية

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 07:00 م
زحام على تذاكر السينمات بأول أيام عيد الفطر بالغربية
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أمنية سليم
 
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رصدت بوابة "الفجر" زحام الشباب على شبابيك تذاكر سينمات محافظة الغربية حيث ينتظر الشباب حلول أول أيام العيد لدخول السينمات ومشاهدة الأفلام الجديدة.

وقال ياسر، إنه تعود علي الحضور للسينما ومشاهدة الأفلام مع أصدقاؤه كل عيد بدلا من الخروج بالشوارع والكافيهات يستمتع بمشاهدة فيلم جديد في هدوء.

ويشهد المسلمون بمصر اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك وسط بهجة بالشوارع وتوافد من العائلات علي الحدائق العامة وسط تعزيزات أمنية مشددة علي الحدائق والأماكن الترفيهية
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