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‏الاتحاد الأثيوبي يُعلن شكوى رئيس الاتحاد المغربي بسبب الزمالك

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 06:26 م
‏الاتحاد الأثيوبي يُعلن شكوى رئيس الاتحاد المغربي بسبب الزمالك
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أحمد عصام
 
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أعلن الاتحاد الأثيوبي لكرة القدم عن شكور فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي، وذلك بعد أحداث مباراة الزمالك ضد نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفدرالية.

وقام فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي بالإعتدائه بالضرب على الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما، عقب مباراة الزمالك ونهضة بركان، اعتراضا على قراراته أثناء المباراة.

يذكر ان الزمالك قد نجح في الفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، على حساب فريق نهضة بركان المغربي عن طريق ركلات الترجيح.

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