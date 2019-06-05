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شاهد.. كوبري تحيا مصر ينضم لقائمة المتنزهات بعيد الفطر

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 06:14 م
شاهد.. كوبري تحيا مصر ينضم لقائمة المتنزهات بعيد الفطر
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أمنية فوزي
 
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو، يرصد مظاهر احتفال المواطنون المصريون بعيد الفطر المبارك على كوبري تحيا مصر.

حرص العديد من المواطنين المصريين، على الاحتفال بعيد الفطر المبارك بمحور روض الفرج وكوبري تحيا مصر، والذي افتتح مؤخرًا لينضم لقائمة المتنزهات والأمان العامة التي يتجه إليها المصريين في المناسبات.
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