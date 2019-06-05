شاهد.. كوبري تحيا مصر ينضم لقائمة المتنزهات بعيد الفطر
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 06:14 م
أمنية فوزي
Advertisements
Advertisements
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو، يرصد مظاهر احتفال المواطنون المصريون بعيد الفطر المبارك على كوبري تحيا مصر.
حرص العديد من المواطنين المصريين، على الاحتفال بعيد الفطر المبارك بمحور روض الفرج وكوبري تحيا مصر، والذي افتتح مؤخرًا لينضم لقائمة المتنزهات والأمان العامة التي يتجه إليها المصريين في المناسبات.
Advertisements
المزيد عن: كوبري تحيا مصر كباري عيد الفطر المبارك أخبار مصر
- شاهد أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك بالقناطر (صور)
- "السيسي" يفتتح محور روض الفرج وكوبري "تحيا مصر" الملجم
- "السيسي" مداعبًا حضور كوبري روض الفرج: "مش هيستحملنا كلنا" (فيديو)
- "استلام شهادة جينيس".. مشاهد افتتاح "السيسي" لمحور روض الفرج
- الهيئة الهندسية: كوبري "تحيا مصر" سيكون أحد المزارات السياحية
- نشرة أخبار الظهيرة.. الرئيس يكشف سبب استعجاله في تنفيذ المشروعات الكبرى
- كوبري تحيا مصر وعدد من المحاور المرورية.. تفاصيل افتتاح السيسي عدد من المشروعات القومية الكبرى
- مدير مشروع كوبري تحيا مصر: سعادة المصريين بالممشى الزجاجي للكوبري وسام على صدورنا
- أحمد موسى: محور روض الفرج أصبح مزارًا يزوره المصريين والأجانب
- بـ"التلوين على الوجه" و"كرة القدم".. احتفالات المصريين بعيد الفطر في حديقة الأزهر (صور)