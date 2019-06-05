أدعية مستجابة في ليلة العيد 2019 .. رددها
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 06:10 م
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يحتفل المصريون بالعيد إذ تتذين الشوارع بفرحه الأطفال وتملأها الفرحه والبهجه، وتعد ليالي عيد الفطر او الاضحي من الليالي التي يستحب كثره الدعاء فيها لأن الله سبحانه وتعالي يجيب الداعي في هذه الأيام المباركه، كما ورد من النبي، من الأمور المستحبه بعد كل صلاه في تلك الأيام المباركه وخاصة بعد صلاه العيد، ان يقول المسلم: “اللهُ أكْبَرُ اللهُ أكْبَرُ لا إلـهَ إلاّ اللهُ وَاللهُ أكْبَرُ،اللهُ أكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ”.
وليله العيد هي ليله خاصه عند كل مسلم ومسلمه اذا بقدومها يفرح جميع المسلمين، لقول النبي صلي الله عليه وسلم -: “للصائم فرحتان: فرحة يوم فطره، وفرحة يوم لقاء ربه”.
اما بالنسبه للادعيه فهناك ادعيه مذكوره في القرآن وادعيه من السنه النبويه ولكن ما يخص ليالي العيد فليس هناك أدعية ثابتة فى ليلة العيد وللمسلم أن يدعو ما يشاء من الدعاء مثل:
إلهي وقد أفطرنا بفطرك السعيد، الذي أمرتنا فيه بالمودّةِ وصلةِ الرحم ودوام الصلاة، واتباع الذكر والإكثار منه يا من بذكرك تطمئنُّ القلوب الخائفة.
اللهم إنك شرعت العيد فرحة وسرور فتمم اللهم يارب فرحة وسرور علينا، جميعا بملك ينادي من السماء :قائلا أبشر بخير يوم قد مر عليك فإن الله قد قبل عملك وغفر ذنبك وقضى حوائجك وأعطاك سؤلك.
اللهم يا فاتح الأبواب ومنزل الكتاب وجامع الأحباب ويا مجرى السحاب اسألك فی هذا اليوم ان ترزقنا رزقا كالمطر حين يصب واجمعنا بكل من نحب، وهون علينا كل صعب واجعل أيامنا عيد ويومنا سعيد وعمرنا مديد، واجعل لنا من كل ضيق فرجا ومن كل هما مخرجا.
اللهم زين أيامنا بالتوبة والغفران وأكثر حسناتنا بالميزان، وأجزنا جنة ذات أفنان وثبتنا بالتقوى والإيمان ياكريم يامنان يا واسع الغفران.
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