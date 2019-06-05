الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج تدين أحداث العنف بالخرطوم

أصدرت مجموعة الترويكا التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والنرويج بياناً أدانت من خلاله أحداث العنف الأخيرة التي وقعت مؤخراً في الخرطوم.





وقالت المجموعة في بيان نشرته الخارجية البريطانية اليوم: "تدين الترويكا الهجمات العنيفة التي وقعت في السودان يوم 3 يونيو، والتي أفضت إلى مقتل وإصابة العديد من المتظاهرين السلميين المدنيين".



