ميندي مدريدي.. ماذا قدمت صفقة ريال مدريد الجديدة ؟

اقترب مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني من التعاقد مع الظهير الفرنسي فيرلاند ميندي لاعب فريق أولمبيك ليون، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية.





ويسعى ريال مدريد لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق خلال الموسم المقبل، بعد تراجع مستوى البرازيلي مارسيلو خلال هذا الموسم مع الملكي.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" أرقام ميندي هذا الموسم مع فريقه أولمبيك ليون الفرنسي.





شارك فيرلاند ميندي مع نادي ليون هذا الموسم ببطولة الدوري الفرنسي في 30 مباراة، حيث نجح في تسجيل هدفين، وصنع هدف وحيد لزملائه في الفريق.





بينما خاض 6 مباريات في بطولتي كأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية، واحرز هدفا وحيدا لنادي أولمبيك ليون.

ولعب ميندي 8 مباريات مع ليون في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ولم ينجح في هز شباك الخصوم في النسخة الماضية.



