بالدولار.. أسعار الذهب والبلاتين والفضة في "تعاملات الأربعاء"

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، بعد تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة، مما دفع الدولار إلى أدنى مستوياته في عدة أسابيع.





وحقق الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1333.90 دولارًا للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 21 فبراير عند 1335.41 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، وزاد في العقود الأمريكية الآجلة 0.8 بالمئة إلى 1339.60 دولارًا للأوقية.





كان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، قال (بحسب وكالة رويترز) إن «البنك المركزي سيتصرف حسبما تقتضي الحاجة في مواجهة مخاطر الحرب التجارية؛ ليترك الباب مفتوحًا أمام احتمال خفض الفائدة...».





وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس، جيمس بولارد، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن «الضرورة قد تقتضي خفض الفائدة قريبًا»، وعززت بيانات اقتصادية صدرت لاحقًا، توقعات خفض الفائدة أيضًا.





وتراجعت الطلبيات الجديدة للسلع الأمريكية الصنع في أبريل، في حين هبطت الشحنات بأعلى وتيرة في عامين، ويدعم خفض أسعار الفائدة الذهب كونه يقلص من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يُدِرُّ عائدًا.





ومما عزز جاذبية المعدن الأصفر، انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في نحو سبعة أسابيع بفعل احتمال خفض سعر الفائدة في مواجهة المخاطر الاقتصادية، فيما ارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 14.84 دولارًا للأوقية.



