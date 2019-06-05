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مي نور الشريف توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 05:47 م
مي نور الشريف توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها
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الفجر الفني
 
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نشرت الفنانة مي نور الشريف عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة تجمعها بشقيقتها وزوجها ووجهت لها رسالة.


وقالت مي: "كل سنة وانتي طيبة وسعيدة ومرضية من ربنا وناجحة ومنورة حياتي يا حتة من قلبي وفوق راسي يا أختي وصحبتي وبنتي يا ضميري الحي، بحبك قوي ربنا يحفظك لينا". 


كان آخر أعمال مي نور الشريف مسلسل "اللهم إنى صائم" والذى شاركت فى بطولته مصطفى شعبان وماجدة زكى ووفاء صادق وتم عرضه منذ ما يقرب من عامين.
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