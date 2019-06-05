معجبون يمنعون محمد صلاح من أداء صلاة العيد

لم يتمكن لاعب المنتخب المصري لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، اليوم الأربعاء، من الخروج من منزله بقرية نجريج بدلتا مصر، وأداء صلاة العيد، وذلك بعد تجمع عدد كبير من المحبين والمعجبين أمام المنزل.





وكتب محمد صلاح عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: «اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس إن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد. دا ملوش علاقة بالحب. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية».





وهنأ محمد صلاح في تغريدة سابقة، متابعيه، بعيد الفطر المبارك الذي تحتفل به مصر اليوم الأربعاء، قائلًا «عيد سعيد على الجميع.. كل عام وأنتم بخير».

من جانبها، قامت قوات الأمن، بإغلاق الشارع المؤدي إلى منزل اللاعب الدولي، خوفًا من تزايد أعداد الوفود أمام منزل صلاح.





ووفقًا لوسائل إعلام مصرية، فقد توافد المئات من المواطنين على منزل محمد صلاح، في مسقط رأسه بقرية نجريج في مركز بسيون بمحافظة الغربية، من أجل التقاط صور سيلفي مع النجم العالمي.





ووصل صلاح إلى القاهرة أمس الثلاثاء، عقب فوز فريقه بدوري أبطال أوروبا، بعد التغلب على توتنهام بهدفين دون مقابل، أحرز أحدهما محمد صلاح؛ حيث توجه فور وصوله إلى قريته للإفطار مع عائلته في آخر يوم من رمضان.





من جهة أخرى، قدَّم محمد صلاح العزاء في شهداء كمين العريش الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، وكتب عبر حسابه بتويتر قائلًا « البقاء لله في شهداء كمين العريش.. خالص التعازي لجميع أسر شهداء الوطن».



