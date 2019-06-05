البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع في منتصف التعاملات اليوم الأربعاء

واصلت البورصة الأمريكية الارتفاع في منتصف التعاملات اليوم الأربعاء، وبحلول الساعة 3:10 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4 % أو ما يعادل 108 نقطة عند 25440.5 نقطة.





كما زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.2 % مُسجلاً 2809 نقطة.





أما مؤشر "ناسداك" فصعد بنحو 0.06 % عند 7530.7 نقطة.





وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.049.





وكان مؤشر "داو جونز" ربح أمس 510 نقطة عند الختام بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي.





وقال جيروم باول إن البنك المركزي مستعد للتصرف بالشكل المناسب من أجل الحفاظ على التوسع الاقتصادي.





وأضاف باول: " نحن لا نعلم كيف ولا متى سيتم حل هذه الإشكالية، لكننا نراقب تداعيات تلك التطورات عن كثب على توقعات الاقتصاد الأمريكي".





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم أن القطاع الخاص غير الزراعي الأمريكي أضاف 27 ألف وظيفة في شهر مايو الماضي، وهو أسوأ أداء منذ مارس 2010.





وخفض البنك الدولي توقعات نمو الاقتصاد العالمي في العام الجاري إلى 2.6 %، مقابل توقعات يناير عند 2.9%.