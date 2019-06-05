مورينيو: صلاح سيتوج بالكرة الذهبية في هذه الحالة فقط

يري البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الانجليزي أن محمد صلاح أصبح مرشحًا قويًا لنيل جائزة الكرة الذهبية هذا العام، بعدما قاد ليفربول للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا وحصد لقب هداف الدوري الانجليزي للموسم الثاني على التوالي.





وصرح "مورينيو" لصحيفة "الميرور" البريطانية أن طريق محمد صلاح لنيل الجائزة لن يكون سهلاً لكنه ليس صعباً، وكشف ان عليه ان يقود مصر للتتويج بكأس الأمم الأفريقية 2019 امام جمهوره ليحسم الفوز بالكرة الذهبية.





وكان "صلاح" قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول علي حساب توتنهام هوتسبير، كما حصل فريقه على المركز الثاني بالبريميرليج هذا الموسم خلف فريق مانشستر سيتي.



