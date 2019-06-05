أرقام "الكان" القياسية (16).. المنتخبات التي حصدت اللقب في أول ظهور لها بالبطولة الإفريقية





أيام قليلة وتنطلق منافسات النسخة الثانية والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة القارية.





ويقدم "الفجر الرياضي" حتي موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 سلسلة حلقات متواصلة بعنوان "أرقام الكان القياسية" يتناول في كل حلقة أبرز الأرقام القياسية في تاريخ البطولة القارية التي انطلقت للمرة الأولي عام 1957 في السودان، وتوج المنتخب المصري بلقبها الأول.





ونتناول في الحلقة السادسة عشر من سلسلة "أرقام الكان القياسية" المنتخبات التي استطاعت التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا في أول ظهور لها بالبطولة:-





1- مصر:





نجح منتخب مصر في حصد لقب بطولة أمم إفريقيا في أول ظهور له بالبطولة عام 1957 بالسودان، بقيادة مدربه مراد فهمي، حيث تغلب في النهائي على منتخب اثيوبيا 4-0، وحصل نجم منتخب الفراعنة "الديبة" لقب هداف البطولة وقتها برصيد 5 أهداف.





2- غانا:





منتخب غانا استطاع التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا في أول مشاركة له عام 1963 والتي اقيمت على أرضه، حيث تغلب في المباراة النهائية على منتخب السودان بثلاثية نظيفة.





3- جنوب إفريقيا:





سجل منتخب جنوب إفريقيا مشاركته الأولي في بطولة أمم إفريقيا في النسخة التي اقيمت على أرضه عام 1996، واستطاع حصد لقب البطولة، بعدما فاز في المباراة النهائية علي منتخب تونس بهدفين دون مقابل



