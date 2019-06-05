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كيف نعى محمد عطية الفنان محمد نجم؟

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 04:37 م
كيف نعى محمد عطية الفنان محمد نجم؟
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الفجر الفني
 
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أكد نجم ستار أكاديمي محمد عطية، استقباله خبر وفاة محمد نجم بصدمة كبيرة ونشر صورة له من خلال حسابه على فيسبوك وعلق عليها.

كتب عطية: "كل أصحابي والقريبين مني عارفين أنا قد إيه بحب الراجل ده و قد إيه كنت لما ببقي مخنوق من حاجة كنت ادخل اشغل أي مسرحية ليه... كان بيضحكني جدا جدا و ياما خرجنى من أوقات كئابة... أنا زعلان جدا عليه... الله يرحمه".

وكانت الصفحة الرسمية أعلنت لنقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنان محمد نجم بعد صراع مع المرض داخل احدى المستشفيات.

ويعد محمد نجم أحد النجوم الذين برعوا فى تقديم الكوميديا بشكل مختلف ولعل من أبرز افيهاته "شفيق يا راجل" فى مسرحية "عش المجانين". 


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