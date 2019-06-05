تقارير - ليس هازارد.. هذه هي صفقة القرن في ريال مدريد





فجرت تقارير صحفية فرنسية، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدة أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بات قريبًا من أي وقتٍ مضي من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.





وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية :" لن يطول الأمر كثيرًا، مبابي أكثر من أي وقت مضى ليكون لاعباً لريال مدريد".





ويسعي فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي للتعاقد مع مبابي بأي شكل، حيث رئيس المرينجي بأن مبابي هو الخليفة الشرعي لكريستيانو رونالدو نجم الريال الذي رحل العام الماضي لصفوف يوفنتوس الإيطالي.