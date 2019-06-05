إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب باص في جدة

أسفر حادث انقلاب باص شمال كوبري ذهبان بمحافظة جدة، اليوم الأربعاء، عن إصابة 9 أشخاص، وباشرت فيه الجهات المعنية الحادث في حينه.





وقال المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أحمد أبوزيد، إن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بجدة، تلقت في تمام الساعة (11:59) بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب باص نتج عنه 9 إصابات.





وأضاف أبو زيد، أنه فور تلقي البلاغ إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر (997) هرعت 4 فرق إسعافية وفرقة عناية متقدمة، إضافة إلى القائد الميداني محمد الشريف، إلى موقع الحادث.





وأوضح أنه تبين وجود 9 إصابات توزعت كالتالي: إصابة حرجة و4 إصابات حالتها متوسطة، و4 إصابات بسيطة تم إسعافها بالموقع.



