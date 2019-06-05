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الحصيني: أول كتلة صيفية حارة تتقدم باتجاه المملكة

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 04:39 م
الحصيني: أول كتلة صيفية حارة تتقدم باتجاه المملكة
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أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أن اول كتلة صيفية حارة تتقدم نواحي المملكة، مبينا أن حالة من الأمطار المتفاوتة تشهدها بعض مناطق المملكة اليوم.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الأربعاء إلى صباح الخميس، إن شاء الله، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من مناطق المدينة وتبوك والجوف والحدود الشمالية، وصولاً للأردن وفلسطين وسوريا وغرب العراق.

وأضاف: تمت ملاحظة أول كتلة صيفية حارة تتقدم نواحي المملكة.
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