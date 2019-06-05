قطر تدين الهجوم الإرهابي بالعريش (بيان)

دانت واستنكرت دويلة قطر، اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية في شمال سيناء (العريش)، الذي أدى إلى سقوط قتلى من عناصر الأمن المصري.

وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان نشر عبر صفحتها الإلكترونية، "موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب".





وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، اليوم، أن "عددا من العناصر الإرهابية استهدف كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش، فجر اليوم الأربعاء.





وأوضح البيان، أنه تم التعامل مع تلك العناصر وجرى تبادل إطلاق النيران معها، ما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية، ومقتل ضابط وأمين شرطة و6 مجندين؛ وتقوم القوات الأمنية بتتبع خطوط سير هروب تلك العناصر الإرهابية.





وأطلقت السلطات المصرية في فبراير 2018 ، عملية أمنية واسعة النطاق لملاحقة العناصر الإرهابية في سيناء وعلى الحدود الغربية ومناطق أخرى في مصر.





وأسفرت العملية عن تصفية أعداد كبيرة من العناصر المتطرفة، وقطع خطوط تمويلها وإمدادها عبر الحدود الغربية والشرقية، ما أدى لتراجع ملحوظ في معدل تنفيذ الهجمات الإرهابية في الفترة الأخيرة.