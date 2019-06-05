ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سبوتيفاي تعمل على اختبار إنشاء قوائم تشغيل للبودكاست

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 04:15 م
سبوتيفاي تعمل على اختبار إنشاء قوائم تشغيل للبودكاست
سبوتيفاي - صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
تشهد صناعة البودكاست نشاطاً محموماً هذه الفترة، رأينا العديد من الاستحواذات في هذا المجال، وسبوتيفاي تريد أن تدفع به أكثر نحو الأمام حتى أنها بدأت باختبار فكرة إنشاء قوائم تشغيل متخصصة مثل الأغاني والموسيقى لكنها في مجال البودكاست.

حالياً ليس هناك طريقة لاستكشاف محتوى البودكاست، لذا بدأت سبوتيفاي بإنشاء خمسة قوائم تشغيل تتضمن كل واحدة حلقات من برامج بودكاست مختلفة لكنها تدور حول موضوع معين مثل الكوميديا، الثقافة وغيرها.

الميزة قيد الاختبار في عدد من الدول وتظهر لنسبة 5% فقط من المستخدمين من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والسويد وكولومبيا وتشيلي والأرجنتين.

ومن المتوقع أن تغير سبوتيفاي قوائم التشغيل التي بدأت باختبارها لتختبرمواضيع جديدة. ومازال من غير المعلوم آلية اختيار برامج معينة لتبدأ باختبارها.

الهدف الرئيسي هنا هو تحسين طريقة استكشاف محتوى البودكاست، كما لدى سبوتيفاي خبرة عالية في استكشاف محتوى الأغاني والموسيقى وإنشاء قوائم تشغيل متخصصة ومتجددة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

فكرة قوائم تشغيل البودكاست شائعة لدى تطبيقات البودكاست الشهيرة حتى أن لديها فريق من الموظفين للبحث في البرامج واختيار حلقات تتناسب مع موضوعات محددة.

بالطبع ستعتمد سبوتيفاي على قضاء المستخدم المزيد من الوقت في الاستماع وتصفح الخدمة والحلقات حتى تكوّن حوله كمية كافية من البيانات عن اهتماماته لتقوم بتوليد قوائم تشغيل ومقترحات تناسبه بالفعل.
Advertisements
المزيد عن: للبودكاست سبوتيفاي تكنولوجيا التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
البرتغال
-
x
20:45
-
سويسرا