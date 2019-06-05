الرياض تؤكد متابعتها للتطورات الأخيرة في السودان
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 04:19 م
وكالات
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أكدت الرياض متابعتها للتطورات الأخيرة في السودان، التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، معربة عن تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وللشعب السوداني.
وقالت الحكومة السعودية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، اليوم الأربعاء: "تعرب المملكة عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وللشعب السوداني بأسره وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل".
وذكر البيان أن "الحكومة تأمل تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار البناء لدى كافة الأطراف السودانية، بما يحفظ أمن السودان واستقراره ويجنب شعبه كل مكروه ويصون مكتسبات السودان ومقدراته ويضمن وحدته".
وأضاف البيان: "تؤكد المملكة أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني الشقيق".
وشدد البيان على "ثبات موقف المملكة الداعم للسودان، وشعبه العزيز وكل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره، وما يعود عليه بالخير وتتمنى أن يتجاوز سريعاً الظروف والصعاب التي يمر بها".
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