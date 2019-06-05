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عاجل.. تفاصيل أكبر صفقة في ريال مدريد

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 04:24 م
عاجل.. تفاصيل أكبر صفقة في ريال مدريد
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الفجر الرياضي
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى انتهاء صفقة انتقال البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي، إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال برنامج "الشرينغيتو" الإسباني الشهير، أن الفريق الملكي حسم صفقة هازارد مقابل 100 مليون يورو، بالإضافة الى 15 مليون جنيه إسترليني كإضافات.

وسيوقع اللاعب البلحيكي على عقد لمدة 4 سنوات براتب 400 ألف جنيه إسترليني إسبوعيًا.

وقاد هازارد تشيلسي إلى التتويج ببطولة الدوري الأوروبي "يوروباليج" للمرة الثانية في تاريخ النادي اللندني. 

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