البورصات الأوربية تواصل التعافي خلال تعاملات اليوم الأربعاء

واصلت البورصات الأوربية التعافي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وقبيل إعلان بيانات اقتصادية.





وبحلول الساعة 8:20 صباحاً بتوقيت جرينتش زاد مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.5 بالمئة إلى 374.6 نقطة، كما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.5 بالمئة مُسجلاً 12053.2 نقطة.





وفيما صعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.3 عند 7239.4 نقطة، أما مؤشر "كاك" الفرنسي فارتفع بنسبة 0.6 بالمئة مُسجلاً 5298.8 نقطة.





وخلال تلك الفترة صعد اليورو أمام الدولار بنحو 0.2 بالمئة إلى 1.1275 دولار.





وتأتي مكاسب البورصة الأوروبية عقب تسجيل نظيرتها اليابانية أكبر مكاسب يومية فيما يزيد عن شهرين، وارتفاع مؤشر "داو جونز" بأكثر من 500 نقطة.





وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي صرح أمس بأنه سوف يراقب التطورات الحالية في الاقتصاد ويفعل ما يجب عليه القيام به من أجل "الحفاظ على التوسع".





وأضاف جيروم باول: "نحن لا نعلم كيف ولا متى سيتم حل هذه الإشكالية، لكننا نراقب تداعيات تلك التطورات عن كثب على توقعات الاقتصاد الأمريكي".





ويختتم اليوم الرئيس دونالد ترامب زيارته للمملكة المتحدة وصرح أمس بأن واشنطن ستتوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن "هواوي" الصينية.





وأضاف ترامب: "لدينا علاقة استخباراتية جيدة مع المملكة المتحدة وسنكون قادرين على حل أي خلافات".





ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين في منطقة اليورو.