حيلة الزمالك الجديدة لخطف صفقة الموسم من الأهلي
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 04:19 م
الفجر الرياضي
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يسعى مسؤولو الزمالك لحسم صفقة التوجولي لابا كودجا لاعب فريق نهضة بركان، لتدعيم خط هجوم الأبيض بعد المستوى المتواضع الذي ظهر عليه.
ويسعى مجلس الزمالك للجوء لحيلة جديدة لضم اللاعب، بالدخول في صفقة
تبادلية ببيع حميد أحداد إلى نهضة بركان، مقابل الحصول على خدمات كودجا ودفع مقابل
مادي إضافي لو تتطلب الأمر.
وتألق التوجولي أمام الزمالك ونجح في إحراز
هدف إلى جانب تألقه وخطفه الأنظار بشكل عام في الكونفيدرالية وحسم للقب هداف البطولة.
في المقابل انضم أحداد إلى الزمالك في بداية
الموسم وهو هداف دوري الأبطال الأفريقي، ولم يشارك إلا لفترات بسيطة على مدار الموسم
محليًا وأفريقيا وأحرز هدفًأ واحدًا أمام بترو أتلتيكو الأنجولي في أنجولا كان من أسباب
التأهل الأفريقي.
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