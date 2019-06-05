بعد رقصة "الهيب هوب".. الانتقادات تطال احتفالات أمانة مكة بالعيد
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 04:20 م
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تداول مغردون مقطع فيديو يظهر جانبًا من احتفالات أمانة العاصمة المقدسة والذي نفذته أول أيّام العيد بمقرها بمكة المكرمة لاقت استياءً وتذمرًا لاسيما وأن المقطع المتداول لا يمت للموروث الشعبي لهذه البلاد أو احتفالات أهاليها، وهي إحدى رقصات الغربية المشهورة بالهيب هوب.
فمن جانبه قال نائب رئيس المجلس البلدي بأمانة العاصمة المقدسة فهد محمد الروقي عبر حسابة بتويتر: "عفواً أمانة العاصمة المقدسة هذه مكة المكرمة وليست كغيرها".
وأضاف: "هل هذه المشاهد تليق بمكة المكرمة؟ ألهذا السبب اقتصرت الدعوات بموظفي الأمانة وبعض الاأعيان؟ شكرًا العلاقات العامة بأمانة العاصمة المقدسة فقد كفيتمونا وزر مشاركتكم في هذا الاحتفال الذي لا يمثل مكة ولا يمت لها بصلة".
في ذات السياق ناشد المغردون أمانة العاصمة المقدسة باحترام قدسية مكة المكرمة، متسائلين عن دور المجلس البلدي في مثل هذه الاحتفالات والتي من المفترض أن يكون له دور في المشاركة فيها.
وأضافوا: هل موروثنا الشعبي لا يكفي أن تستبدل برقصات غربية لا تتوافق مع قيمنا وتقاليدنا؟
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