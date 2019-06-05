اعتقال نائب الأمين العام للحركة الشعبية في السودان
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 04:14 م
وكالات
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قال المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، اليوم الأربعاء، إن قوات الأمن قبضت على نائب الأمين العام للحركة ياسر عرمان.
وكان عرمان يقيم في الخارج، وحُكم عليه بالإعدام غيابيا، لكنه عاد للبلاد مؤخراً.
وقال أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لنداء السودان، أسامة سعيد، إن قوات من الدعم السريع وجهاز الأمن "تهجمت بالضرب على أعضاء بالحركة الشعبية في مقر إقامتهم بالخرطوم".
وأكد أن القوات اعتقلت مسؤول العلاقات الخارجية في تحالف نداء السودان عرمان، و"اقتاده إلى مكان مجهول".
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